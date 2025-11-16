Deux Hommes de Valeur se Rencontrent à Thiès : Abdoulaye Dièye et Habib Vitin scellent une vision commune pour la Ville

Abdoulaye Dièye – Habib Vitin : Une Rencontre de Haute Portée pour l’Avenir de Thiès

Dans une atmosphère empreinte de respect, de proximité et de fraternité, deux figures majeures de l’engagement citoyen à Thiès, Abdoulaye Dièye et Habib Vitin, se sont rencontrées pour échanger sur l’avenir de la ville, ses défis et les perspectives d’un développement unifié. Cette audience hautement stratégique ouvre la voie à une dynamique nouvelle fondée sur la solidarité, l’intercommunalité et une vision commune au service exclusif des Thiessois.

Une rencontre fraternelle entre deux hommes de valeur

La rencontre entre Abdoulaye Dièye et Habib Vitin n’a rien d’anodin. Elle symbolise l’union de deux trajectoires profondément ancrées dans le service public, la proximité et l’action citoyenne. Comme l’a rappelé Habib Vitin, l’objectif premier était de venir saluer « un frère, un fils de Thiès, un leader engagé, un homme de service ».

Accompagné du comité directeur du mouvement Thiès d’Abord, Habib Vitin a souhaité rendre hommage au travail constant du président Abdoulaye Dièye, dont l’engagement pour la ville demeure reconnu par de nombreux Thiessois.

Des échanges ouverts et tournés vers l’avenir

À l’issue de cette entrevue, le président du mouvement Thiès d’Abord s’est dit agréablement surpris par la disponibilité du président Abdoulaye Dièye, son esprit d’ouverture et son sens naturel de la solidarité. Ces qualités, selon lui, incarnent la vision dont Thiès a besoin pour accélérer son développement.

Les discussions ont porté sur les enjeux prioritaires de la ville, les besoins des trois communes, les urgences départementales et les questions nationales ayant un impact direct sur le quotidien des Thiessois.

Vers une coalition ? Habib Vitin laisse les portes ouvertes

Interrogé sur une possible alliance entre Thiès d’Abord et la formation du président Abdoulaye Dièye, Habib Vitin a répondu avec prudence : « En politique, tout est possible. Je suis mesuré, mais je confirme qu’une coalition est déjà en gestation. »

Il a rappelé que la mutualisation et le partage sont au cœur du principe d’intercommunalité, et qu’aucun développement durable ne peut se faire dans l’isolement.

Une visite de courtoisie porteuse d’espoir

Pour Habib Vitin, cette rencontre représente un premier contact essentiel entre deux hommes de vision : « C’est un frère qui vient voir un autre frère. Tout démarre par un premier contact. »

Les deux leaders partagent une même volonté : agir dans l’intérêt exclusif des Thiessois et leur offrir enfin les dirigeants et les projets qu’ils méritent.

Conclusion : une dynamique nouvelle pour Thiès

La rencontre entre Abdoulaye Dièye et Habib Vitin confirme l’ouverture d’une nouvelle dynamique politique et citoyenne à Thiès. Une dynamique fondée sur la complémentarité, l’humilité, le service public, l’engagement citoyen et une vision unifiée du développement territorial.

Les Thiessois retiendront que deux hommes de valeur ont choisi le dialogue et la coopération, au-delà des considérations partisanes, pour ouvrir la voie à un Thiès plus fort, plus solidaire et mieux gouverné.