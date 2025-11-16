Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Deux Hommes de Valeur se Rencontrent à Thiès : Abdoulaye Dièye et Habib Vitin scellent une vision commune pour la Ville


Rédigé le Dimanche 16 Novembre 2025 à 21:41 | Lu 34 fois Rédigé par


Dans une atmosphère empreinte de respect et de fraternité, deux figures majeures de la scène citoyenne thiessoise, Abdoulaye Dièye et Habib Vitin, se sont rencontrées pour échanger sur les enjeux essentiels de la ville et de ses trois communes. Cette entrevue stratégique ouvre la voie à une dynamique nouvelle fondée sur l’engagement, la proximité et l’intercommunalité, laissant entrevoir la possibilité d’une collaboration profonde au service exclusif des Thiessois.


Deux Hommes de Valeur se Rencontrent à Thiès : Abdoulaye Dièye et Habib Vitin scellent une vision commune pour la Ville

Abdoulaye Dièye – Habib Vitin : Une Rencontre de Haute Portée pour l’Avenir de Thiès

Dans une atmosphère empreinte de respect, de proximité et de fraternité, deux figures majeures de l’engagement citoyen à Thiès, Abdoulaye Dièye et Habib Vitin, se sont rencontrées pour échanger sur l’avenir de la ville, ses défis et les perspectives d’un développement unifié. Cette audience hautement stratégique ouvre la voie à une dynamique nouvelle fondée sur la solidarité, l’intercommunalité et une vision commune au service exclusif des Thiessois.

Une rencontre fraternelle entre deux hommes de valeur

La rencontre entre Abdoulaye Dièye et Habib Vitin n’a rien d’anodin. Elle symbolise l’union de deux trajectoires profondément ancrées dans le service public, la proximité et l’action citoyenne. Comme l’a rappelé Habib Vitin, l’objectif premier était de venir saluer « un frère, un fils de Thiès, un leader engagé, un homme de service ».

Accompagné du comité directeur du mouvement Thiès d’Abord, Habib Vitin a souhaité rendre hommage au travail constant du président Abdoulaye Dièye, dont l’engagement pour la ville demeure reconnu par de nombreux Thiessois.

Des échanges ouverts et tournés vers l’avenir

À l’issue de cette entrevue, le président du mouvement Thiès d’Abord s’est dit agréablement surpris par la disponibilité du président Abdoulaye Dièye, son esprit d’ouverture et son sens naturel de la solidarité. Ces qualités, selon lui, incarnent la vision dont Thiès a besoin pour accélérer son développement.

Les discussions ont porté sur les enjeux prioritaires de la ville, les besoins des trois communes, les urgences départementales et les questions nationales ayant un impact direct sur le quotidien des Thiessois.

Vers une coalition ? Habib Vitin laisse les portes ouvertes

Interrogé sur une possible alliance entre Thiès d’Abord et la formation du président Abdoulaye Dièye, Habib Vitin a répondu avec prudence : « En politique, tout est possible. Je suis mesuré, mais je confirme qu’une coalition est déjà en gestation. »

Il a rappelé que la mutualisation et le partage sont au cœur du principe d’intercommunalité, et qu’aucun développement durable ne peut se faire dans l’isolement.

Une visite de courtoisie porteuse d’espoir

Pour Habib Vitin, cette rencontre représente un premier contact essentiel entre deux hommes de vision : « C’est un frère qui vient voir un autre frère. Tout démarre par un premier contact. »

Les deux leaders partagent une même volonté : agir dans l’intérêt exclusif des Thiessois et leur offrir enfin les dirigeants et les projets qu’ils méritent.

Conclusion : une dynamique nouvelle pour Thiès

La rencontre entre Abdoulaye Dièye et Habib Vitin confirme l’ouverture d’une nouvelle dynamique politique et citoyenne à Thiès. Une dynamique fondée sur la complémentarité, l’humilité, le service public, l’engagement citoyen et une vision unifiée du développement territorial.

Les Thiessois retiendront que deux hommes de valeur ont choisi le dialogue et la coopération, au-delà des considérations partisanes, pour ouvrir la voie à un Thiès plus fort, plus solidaire et mieux gouverné.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Actualités

Deux Hommes de Valeur se Rencontrent à Thiès : Abdoulaye Dièye et Habib Vitin scellent une vision commune pour la Ville

- 16/11/2025 - 0 Commentaire
Deux Hommes de Valeur se Rencontrent à Thiès : Abdoulaye Dièye et Habib Vitin scellent une vision commune pour la Ville
Dans une atmosphère empreinte de respect et de fraternité, deux figures majeures de la scène citoyenne thiessoise, Abdoulaye Dièye et Habib Vitin, se sont rencontrées pour échanger sur les enjeux...

THIÈS : Le chauffeur du bus incendié à Yarakh en 2023, Abdoulaye Diop alias “Pape Diop”, rappelé à Dieu

- 16/11/2025 - 0 Commentaire
THIÈS : Le chauffeur du bus incendié à Yarakh en 2023, Abdoulaye Diop alias “Pape Diop”, rappelé à Dieu
Thiès est en deuil après l’annonce du décès d’Abdoulaye Diop, plus connu sous le nom de “Pape Diop”, chauffeur du bus Tata de la ligne 65 qui avait été incendié lors d’une attaque criminelle à Yarakh...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags