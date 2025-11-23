Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : La douane en deuil après le décès de l’agent Adama Ndiaye à Darou Khoudoss


Rédigé le Mercredi 26 Novembre 2025 à 13:39 | Lu 67 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La douane sénégalaise est en deuil après la mort tragique de l’Adjudant Adama Ndiaye, percuté mortellement par un camion dans la commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane. L’accident s’est produit dans la nuit, au cours d’une mission de contrôle menée par son équipe.


Thiès : La douane en deuil après le décès de l’agent Adama Ndiaye à Darou Khoudoss

L’agent, en plein exercice de ses fonctions, a été violemment heurté par le véhicule et est décédé sur le coup. Selon les témoignages, le chauffeur du camion aurait provoqué un second accident en tentant de fuir, avant d’abandonner son véhicule et de disparaître dans la nature.

La brigade territoriale de Mboro a rapidement constaté l’incident. La dépouille de l’Adjudant Ndiaye a été déposée à la morgue de l’hôpital, tandis que le camion a été immobilisé dans les locaux de la brigade. Le propriétaire du véhicule a été convoqué par les enquêteurs, mais le conducteur reste introuvable.

Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, l’enquête n’a pour l’instant pas confirmé la présence de drogue dans le camion. Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame et de retrouver le camionneur.



Lat Soukabé Fall

