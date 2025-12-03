Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Dakar choisie pour accueillir la deuxième phase des éliminatoires du Mondial FIBA 2027


Rédigé le Jeudi 4 Décembre 2025 à 09:32 | Lu 25 fois Rédigé par


Dakar organisera la deuxième fenêtre des éliminatoires africains de la Coupe du monde FIBA 2027, prévue du 26 février au 1er mars 2026, avec la participation de quatre sélections de la poule B.


Dakar choisie pour accueillir la deuxième phase des éliminatoires du Mondial FIBA 2027

 

La Fédération Sénégalaise de Basket-Ball a confirmé, dans un communiqué reçu ce mercredi par IGFM, que Dakar sera l’hôte de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.

L’événement se déroulera du 26 février au 1er mars 2026 et rassemblera les équipes de la poule B de la Zone Afrique, à savoir le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo et Madagascar.

Prévu au stadium Marius Ndiaye, le tournoi nécessitera une forte implication du monde du basket. La Fédération appelle ainsi l’ensemble des acteurs à une mobilisation générale afin d’assurer le succès de cette phase qualificative et de soutenir pleinement l’équipe nationale masculine.



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags