Dakar choisie pour accueillir la deuxième phase des éliminatoires du Mondial FIBA 2027





La Fédération Sénégalaise de Basket-Ball a confirmé, dans un communiqué reçu ce mercredi par IGFM, que Dakar sera l’hôte de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.



L’événement se déroulera du 26 février au 1er mars 2026 et rassemblera les équipes de la poule B de la Zone Afrique, à savoir le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo et Madagascar.



Prévu au stadium Marius Ndiaye, le tournoi nécessitera une forte implication du monde du basket. La Fédération appelle ainsi l’ensemble des acteurs à une mobilisation générale afin d’assurer le succès de cette phase qualificative et de soutenir pleinement l’équipe nationale masculine.

