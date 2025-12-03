Coupe du monde 2026 : le Sénégal fixé ce vendredi lors du tirage au sort à Washington





Le tirage au sort définitif de la Coupe du monde 2026 aura lieu ce vendredi, à partir de 16 heures, au Kennedy Center de Washington. La FIFA y dévoilera la composition des groupes pour la première édition du tournoi comptant 48 équipes, en présence des sélectionneurs et représentants des nations qualifiées, ainsi que de celles encore engagées dans les derniers barrages.



Rio Ferdinand, ancienne figure de l’équipe d’Angleterre et désormais FIFA Legend, conduira cette cérémonie. Il sera accompagné de la présentatrice Samantha Johnson, selon le site officiel de l’instance mondiale.



La scène réunira également plusieurs icônes du sport nord-américain. Parmi elles : Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl, Wayne Gretzky, membre du Hall of Fame de la NHL, Aaron Judge, star des New York Yankees, ainsi que Shaquille O’Neal, quadruple champion NBA. La cérémonie créera ainsi un lien entre le football et les quatre disciplines majeures du sport américain.



Concernant la répartition des équipes, le Sénégal figure dans le chapeau 2 pour le tirage des phases de poules. Il y retrouve notamment la Croatie, le Maroc, la Colombie, l’Uruguay, la Suisse, le Japon, l’Iran, la République de Corée, l’Équateur, l’Autriche et l’Australie.



Les gagnants du tournoi de barrage de la FIFA et les quatre vainqueurs des barrages européens occuperont automatiquement le chapeau 4. Les trois pays hôtes — Canada, États-Unis et Mexique — figurent pour leur part dans le chapeau 1, aux côtés de l’Argentine, du Brésil, de l’Allemagne, du Portugal, de l’Angleterre, des Pays-Bas et de la Belgique.



L’ensemble des 39 autres sélections qualifiées a été réparti dans les chapeaux restants selon le classement mondial FIFA/Coca-Cola du 19 novembre 2025.



Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne.

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie.

Chapeau 3 : Norvège, Panamá, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud.

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A/B/C/D, vainqueurs du tournoi de barrage FIFA 1 et 2.

