Un apprenti chauffeur jugé pour recel de moutons volés

Selon le dossier, les faits se sont déroulés à Ngoudiane. C’est le vieux M. Faye qui, lors d’une promenade, aperçoit trois moutons attachés dans la brousse. Soupçonnant un acte douteux, il décide de les conduire immédiatement chez le chef du village.

Quelques heures plus tard, M. Thiaw se présente pour réclamer les bêtes. Le chef du village, prudent, ouvre une petite enquête qui finit par révéler que les moutons ont été volés, et que leur véritable propriétaire n’est autre que B. Fall, venu les récupérer.



À la barre, M. Thiaw reconnaît avoir acheté les moutons, mais indique qu’ils lui auraient été cédés par un berger nommé Ameth, pour la somme de 125 000 F CFA. Il explique sa démarche : il avait besoin de 140 000 F CFA pour passer son permis de conduire, mais ne disposait que de 125 000 F. Selon lui, l’achat des moutons visait à les revendre avec une plus-value afin de compléter les frais du permis.



Pour sa part, le témoin M. Faye maintient avoir découvert les animaux attachés dans la brousse. Il affirme que lorsque la question de l’origine des bêtes a été posée à M. Thiaw, ce dernier aurait évoqué un certain Serigne comme étant l’acheteur initial.



Le procureur de la République a demandé l’application stricte de la loi, estimant les faits constitués.



Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict sera rendu prochainement et déterminera si l’apprenti chauffeur est coupable de recel de bétail volé.

