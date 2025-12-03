|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
COMMUNIQUÉ GUEUM SA BOPP « LES JAMBAARS » SOUTIENT LA CAUSE DES ÉTUDIANTS 03/12/2025 Thiès : Babacar Diop lance les grands travaux 23/11/2025 Thiès : Deux Nouvelles Machines d’Imagerie Médicale Modernisent l’Hôpital Régional Amadou Sakhir Ndiéguéne 23/11/2025 Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d’attente 17/11/2025 Deux Hommes de Valeur se Rencontrent à Thiès : Abdoulaye Dièye et Habib Vitin scellent une vision commune pour la Ville 16/11/2025
L'Actualité au Sénégal
Un boutiquier accusé de vi@l son accusatrice décédé l'avocat injoignable sa mère raconte
Rédigé le Vendredi 5 Décembre 2025 à 14:06 | Lu 58 fois Rédigé par Rédaction
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Vendredi 5 Décembre 2025 - 11:08 Budget 2026 : le ministère de l’Énergie fixé à 130 milliards FCFA, avec cinq programmes prioritaires
|
Vendredi 5 Décembre 2025 - 06:28 Thiès valide son budget 2026 et officialise sa candidature pour les grandes célébrations nationales
Actualité à Thiès
Thiès : Inauguration de la route de Aynina Fall par Babacar Diop
Lat Soukabé Fall - 29/11/2025 - 0 Commentaire
Ce week-end, le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a inauguré la nouvelle route de Aynina Fall, une réalisation majeure pour la mobilité et le développement de la ville. La cérémonie a rassemblé les...
Thiès : La douane en deuil après le décès de l’agent Adama Ndiaye à Darou Khoudoss
Lat Soukabé Fall - 26/11/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Un boutiquier accusé de vi@l son accusatrice décédé l'avocat injoignable sa mère raconte
Rédaction - 05/12/2025 - 0 Commentaire
Budget 2026 : le ministère de l’Énergie fixé à 130 milliards FCFA, avec cinq programmes prioritaires
Rédaction - 05/12/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com