Affaire d’escroquerie présumée sur 5 milliards F CFA : lourde sanction prononcée par le tribunal correctionnel


Rédigé le Vendredi 5 Décembre 2025 à 15:48 | Lu 21 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict dans un dossier financier ayant retenu l’attention du milieu des affaires. Après plusieurs semaines d’audiences marquées par des débats sur la recevabilité, la juridiction a reconnu le prévenu coupable d’escroquerie.


La prescription rejetée

La défense avait tenté d’obtenir l’annulation de la procédure en invoquant la prescription. Le tribunal a rejeté cet argument, le jugeant « mal fondé », et a poursuivi l’examen du dossier sur le fond.

Un an de prison avec sursis

Au terme de l’évaluation des faits, le prévenu a été condamné à un an de prison assorti du sursis, sans mandat de dépôt.
Il évite ainsi l’incarcération, mais demeure sous le coup d’une condamnation pénale.

Plus de 6 milliards F CFA à rembourser

La sanction financière est particulièrement lourde. Le tribunal a ordonné :

  • le remboursement intégral des 5 milliards F CFA remis dans le cadre d’une opération financière qui n’a jamais abouti ;

  • un milliard de francs CFA supplémentaire à titre de dommages et intérêts.

L’enquête a révélé que la somme avait été confiée dans le cadre d’un projet de rachat d’établissement bancaire, sur la base de garanties et promesses qui n’ont pas été honorées.

Un verdict marquant pour le secteur des affaires

Cette décision clôt un contentieux qui a fortement mobilisé l’attention des milieux économiques, en raison de l’ampleur des sommes en jeu.
La partie plaignante obtient gain de cause, tandis que le prévenu devra désormais faire face aux implications financières et judiciaires de cette condamnation.



Lat Soukabé Fall

