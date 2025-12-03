Budget 2026 : le ministère de l’Énergie fixé à 130 milliards FCFA, avec cinq programmes prioritaires





Le budget du ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines pour l’exercice 2026 est arrêté à 130 097 966 646 FCFA, selon des informations issues des travaux parlementaires. Le projet prévoit également 267 100 146 561 FCFA en autorisations d’engagement, détail communiqué par la députée Fatou Diop Cissé lors de la présentation du rapport des commissions des finances et de l’énergie.



Pour cette année budgétaire, le ministère entend mettre en œuvre cinq programmes destinés à renforcer l’accès des populations à un service énergétique durable. Le rapport rappelle que les priorités du département sont axées sur une énergie accessible à moindre coût.



Le ministère vise aussi un développement responsable et inclusif des chaînes de valeur liées aux ressources pétrolières, gazières et minières, tout en améliorant la performance et la transparence dans la gestion de ces secteurs, a indiqué la parlementaire en citant le ministre Birame Soulèye Diop.



Le ministre des Finances, Cheikh Diba, a pour sa part expliqué les raisons de la baisse de 9,31 % du budget du département. Cette diminution découle de la fin de plusieurs projets financés par des ressources extérieures et de la réduction des charges de fonctionnement engagée par le ministère. Il a également souligné que certains projets, dont le Programme d’amélioration de l’accès à l’électricité au Sénégal (PADAES), ont été rétrocédés à la SENELEC et figurent désormais dans le budget comme opérations de trésorerie.

