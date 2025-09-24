Tragique accident : un adolescent se noie à Kaolack

Ce lundi matin, un tragique accident a coûté la vie à un jeune garçon âgé de 16 ans à Médina Baye, dans la commune de Kaolack.



Selon les informations, l’adolescent est tombé dans un canal à ciel ouvert, entraînant sa noyade. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux, ont extrait le corps et l’ont transporté à la morgue de l’hôpital régional de Kaolack.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame qui plonge la communauté locale dans la douleur.



dakarctu

