Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Affaire de Diourbel : une sage-femme condamnée avec sursis après le décès d’un nouveau-né


Rédigé le Jeudi 4 Décembre 2025 à 13:27 | Lu 44 fois Rédigé par


Une sage-femme du centre hospitalier de Diourbel écope de trois mois avec sursis pour non-assistance, après l’accouchement survenu devant l’hôpital et le décès du nouveau-né en octobre 2025.


Affaire de Diourbel : une sage-femme condamnée avec sursis après le décès d’un nouveau-né

 

Le tribunal de grande instance de Diourbel a rendu son verdict dans l’affaire liée au décès d’un nouveau-né devant l’hôpital régional Heinrich Lübke. La sage-femme impliquée a été reconnue coupable de non-assistance et de mise en danger d’autrui. Elle a été condamnée à trois mois de prison avec sursis, accompagnés d’une amende de 500 000 francs CFA et d’un million de francs CFA de dommages et intérêts.

Lors de l’audience tenue le 27 novembre, le procureur avait pourtant demandé une sanction plus lourde, réclamant deux ans d’emprisonnement, dont une année ferme.

Les faits remontent au 17 octobre 2025. Ce jour-là, une femme enceinte de six mois aurait été refusée au niveau du service de maternité, la contraignant à accoucher devant l’établissement. Le nouveau-né n’a pas survécu, étant déclaré décédé peu après sa naissance.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags