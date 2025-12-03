Affaire de Diourbel : une sage-femme condamnée avec sursis après le décès d’un nouveau-né





Le tribunal de grande instance de Diourbel a rendu son verdict dans l’affaire liée au décès d’un nouveau-né devant l’hôpital régional Heinrich Lübke. La sage-femme impliquée a été reconnue coupable de non-assistance et de mise en danger d’autrui. Elle a été condamnée à trois mois de prison avec sursis, accompagnés d’une amende de 500 000 francs CFA et d’un million de francs CFA de dommages et intérêts.



Lors de l’audience tenue le 27 novembre, le procureur avait pourtant demandé une sanction plus lourde, réclamant deux ans d’emprisonnement, dont une année ferme.



Les faits remontent au 17 octobre 2025. Ce jour-là, une femme enceinte de six mois aurait été refusée au niveau du service de maternité, la contraignant à accoucher devant l’établissement. Le nouveau-né n’a pas survécu, étant déclaré décédé peu après sa naissance.

