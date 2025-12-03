UCAD : l’Office du Bac partiellement incendié lors d’une nouvelle nuit de tensions

Selon des informations relayées par le journal Libération, les flammes ont touché une zone administrative du bâtiment, provoquant des dégâts dont l’évaluation complète n’a pas encore été établie. Le conseiller du recteur, contacté par le journal, confirme que l’incident a affecté les locaux et que plusieurs équipements ont été endommagés.



Parallèlement, les Directions de la Coopération et de la Recherche ont également essuyé des jets de projectiles. Vitres brisées, bureaux saccagés, matériel éparpillé… les premières constatations témoignent d’une situation de grande tension, où les infrastructures universitaires deviennent les premières victimes d’un climat déjà explosif.



Un campus sous pression

Depuis plusieurs jours, l’UCAD est marquée par une succession d’incidents, de rassemblements dispersés et de confrontations parfois violentes. Les étudiants dénoncent, pour certains, des méthodes répressives ; les autorités évoquent, de leur côté, une montée de l’extrémisme et des actions coordonnées visant à déstabiliser l’espace universitaire.



Cette atmosphère délétère a transformé la plus grande université du pays en un véritable champ de tensions, où la circulation est perturbée, les activités pédagogiques suspendues et la peur omniprésente. Les scènes de fumée, de pierres jonchant les allées et de détonations sporadiques se répètent au fil des jours.



Origines de l’incendie : toujours aucune précision

Pour l’instant, aucune information fiable ne permet de déterminer les circonstances exactes du déclenchement du feu à l’Office du Bac. Les autorités administratives et universitaires restent prudentes dans leurs déclarations, en attendant les conclusions des premières évaluations internes.



En toile de fond, c’est l’avenir de l’année universitaire qui suscite désormais de vives inquiétudes, tant du côté des enseignants que des parents d’étudiants. Les dégâts matériels ajoutent un nouveau niveau de complexité à une situation déjà tendue.

