Un drame s’est produit ce samedi matin aux environs de 11 heures au rond-point Mbour 1, situé dans la commune de Thiès-Ouest. Un jeune garçon âgé de 12 ans a perdu la vie après avoir été percuté par un bus en pleine circulation. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, la victime tentait de traverser la route lorsqu’elle a été fauchée par le véhicule, dont le conducteur ne se serait pas immédiatement rendu compte de l’impact. L’accident a provoqué une vive émotion parmi les passants et les riverains, profondément choqués par la scène. D’après les premières informations, le chauffeur du bus, après avoir constaté la gravité de la situation, a immédiatement alerté les sapeurs-pompiers et la police pour constat. Les secours se sont rapidement rendus sur place, mais malheureusement, l’enfant avait déjà succombé à ses blessures. Le corps sans vie de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéye de Thiès pour autopsie et identification officielle par la famille. Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident. Ce drame remet une nouvelle fois sur la table la question de la sécurité routière dans les zones à forte circulation de Thiès, notamment aux abords des rond-points, où les passages piétons et la vigilance des conducteurs doivent être renforcés pour éviter de telles tragédies.
Tragique accident à Thiès : un enfant de 12 ans perd la vie au rond-point Mbour 1
Rédigé le Samedi 18 Octobre 2025 à 14:02 | Lu 47 fois Rédigé par Hanne Abou
