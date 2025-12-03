Budget 2026 : réajustements et transferts de crédits au ministère de la Santé





Le budget consacré au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique pour l’exercice 2026 est fixé à 274 284 957 940 FCFA en autorisations d’engagement et à 217 278 557 940 FCFA en crédits de paiement, selon le rapport présenté à l’Assemblée nationale.



D’après la commission des finances, les montants montrent une diminution par rapport à l’année précédente. Mady Danfakha, rapporteur général, explique que cette baisse découle principalement de transferts de crédits vers d’autres départements.



Le Programme de protection sociale a notamment été réaffecté au ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités pour un montant de 3,7 milliards de FCFA. Le volet construction a aussi été transféré au ministère des Infrastructures pour 85 milliards de FCFA, sans compter les crédits orientés vers le ministère des Forces armées.



Toutefois, le rapport souligne qu’en examinant l’ensemble des ajustements, une hausse réelle d’environ 38,6 milliards de FCFA est observée dans le budget total.

