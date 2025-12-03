Menu
Thiès : vaste opération de sécurisation dans la nuit du 3 au 4 décembre


Rédigé le Jeudi 4 Décembre 2025 à 18:28 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une opération de sécurisation d’envergure a été menée dans la nuit du 3 au 4 décembre 2025 dans le département de Thiès, mobilisant conjointement la Police nationale et la Gendarmerie. Déclenchée à 21 heures pour s’achever à 6 heures du matin, l’intervention a couvert l’ensemble du périmètre départemental avec un dispositif particulièrement renforcé, encadré par un briefing préalable et un débriefing final.


Côté Police, 185 éléments ont été engagés, dont 105 agents du C.C.TH, 73 du GMI et 7 membres de l’unité canine de la BIP, accompagnés de deux chiens. Quinze véhicules, dont quatre fourgons de type Boxer, ont appuyé les opérations. La Gendarmerie a, de son côté, déployé 223 éléments, soutenus par 15 pick-up et 6 double cabines.

Les unités mixtes ont investi plusieurs zones jugées criminogènes, en y érigeant des check-points stratégiques. Parmi les points ciblés figurent notamment Diassap, EDK, Tableau Commune, Angle Mor Diakher, Rond-point Lat Dior, Rond-point Parcelles Assainies, ENSA, Route de Tassette, Intersection Mont-Roland, Rond-point Diakhao, Marché central, Angle Serigne Fallou, Rond-point Bayakh et le croisement Km 50. Quatre patrouilles armées ont également sillonné les secteurs sensibles pour compléter le quadrillage.

En parallèle, la Brigade de recherches a conduit des interventions ciblées dans les bars, zones interlopes et secteurs connus pour abriter des activités criminelles.

Les autorités annoncent que les résultats détaillés de cette vaste opération seront publiés ultérieurement sur les plateformes officielles de la Police et de la Gendarmerie. Cette mobilisation, soulignent les forces de sécurité, s’inscrit dans une stratégie de prévention renforcée visant à garantir « la sécurité des populations », priorité réaffirmée par les deux institutions.



Lat Soukabé Fall

