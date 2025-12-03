Thiès : vaste opération de sécurisation dans la nuit du 3 au 4 décembre

Côté Police, 185 éléments ont été engagés, dont 105 agents du C.C.TH, 73 du GMI et 7 membres de l’unité canine de la BIP, accompagnés de deux chiens. Quinze véhicules, dont quatre fourgons de type Boxer, ont appuyé les opérations. La Gendarmerie a, de son côté, déployé 223 éléments, soutenus par 15 pick-up et 6 double cabines.



Les unités mixtes ont investi plusieurs zones jugées criminogènes, en y érigeant des check-points stratégiques. Parmi les points ciblés figurent notamment Diassap, EDK, Tableau Commune, Angle Mor Diakher, Rond-point Lat Dior, Rond-point Parcelles Assainies, ENSA, Route de Tassette, Intersection Mont-Roland, Rond-point Diakhao, Marché central, Angle Serigne Fallou, Rond-point Bayakh et le croisement Km 50. Quatre patrouilles armées ont également sillonné les secteurs sensibles pour compléter le quadrillage.



En parallèle, la Brigade de recherches a conduit des interventions ciblées dans les bars, zones interlopes et secteurs connus pour abriter des activités criminelles.



Les autorités annoncent que les résultats détaillés de cette vaste opération seront publiés ultérieurement sur les plateformes officielles de la Police et de la Gendarmerie. Cette mobilisation, soulignent les forces de sécurité, s’inscrit dans une stratégie de prévention renforcée visant à garantir « la sécurité des populations », priorité réaffirmée par les deux institutions.

