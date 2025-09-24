Touba : une sexagénaire impliquée dans un important trafic de ch@nvre indien





À Touba, ville connue pour sa ferveur religieuse et sa discipline quotidienne, une découverte inattendue vient troubler la sérénité des habitants. Une commerçante de 66 ans a été arrêtée après avoir été surprise au cœur d’un trafic de chanvre indien, une situation qui a tout d’un scénario improbable.



Une surveillance minutieuse

Les membres du « Kurel sam wormay Touba », un collectif de Baye Fall engagé dans la lutte contre les comportements jugés déviants, avaient reçu plusieurs dénonciations à son sujet. Après une période d’observation, ils ont fini par l’intercepter alors qu’elle transportait un demi-bloc de chanvre dissimulé dans un seau, en pleine rue.



Une cache découverte à son domicile

L’affaire a rapidement pris une dimension plus sérieuse lors de la perquisition à son domicile. Les autorités y ont découvert huit blocs supplémentaires de chanvre indien, pour un total de 4,7 kilos, confirmant ainsi l’importance du trafic.



Un mystérieux complice évoqué

Placée en garde à vue au commissariat spécial de Touba, la sexagénaire a affirmé qu’un certain « Ousseynou » lui aurait confié la drogue. Mais l’absence d’informations précises sur ce prétendu fournisseur laisse planer de nombreuses zones d’ombre sur cette affaire.

