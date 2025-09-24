Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Touba : une sexagénaire impliquée dans un important trafic de ch@nvre indien


Rédigé le Jeudi 2 Octobre 2025 à 10:27 | Lu 37 fois Rédigé par


Une femme de 66 ans a été arrêtée à Touba avec plusieurs kilos de chanvre indien. L’affaire intrigue par son ampleur inattendue.


Touba : une sexagénaire impliquée dans un important trafic de ch@nvre indien

 

À Touba, ville connue pour sa ferveur religieuse et sa discipline quotidienne, une découverte inattendue vient troubler la sérénité des habitants. Une commerçante de 66 ans a été arrêtée après avoir été surprise au cœur d’un trafic de chanvre indien, une situation qui a tout d’un scénario improbable.

Une surveillance minutieuse

Les membres du « Kurel sam wormay Touba », un collectif de Baye Fall engagé dans la lutte contre les comportements jugés déviants, avaient reçu plusieurs dénonciations à son sujet. Après une période d’observation, ils ont fini par l’intercepter alors qu’elle transportait un demi-bloc de chanvre dissimulé dans un seau, en pleine rue.

Une cache découverte à son domicile

L’affaire a rapidement pris une dimension plus sérieuse lors de la perquisition à son domicile. Les autorités y ont découvert huit blocs supplémentaires de chanvre indien, pour un total de 4,7 kilos, confirmant ainsi l’importance du trafic.

Un mystérieux complice évoqué

Placée en garde à vue au commissariat spécial de Touba, la sexagénaire a affirmé qu’un certain « Ousseynou » lui aurait confié la drogue. Mais l’absence d’informations précises sur ce prétendu fournisseur laisse planer de nombreuses zones d’ombre sur cette affaire.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags