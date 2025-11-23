Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : deux chauffeurs de “War Gaïndé” jugés après une altercation au garage


Rédigé le Lundi 1 Décembre 2025 à 14:14 | Lu 41 fois Rédigé par


Deux chauffeurs de “War Gaïndé” ont comparu à Thiès après une altercation survenue dans leur garage. Les deux parties ont reconnu les faits, et le verdict est attendu le 8 décembre 2025.


Thiès : deux chauffeurs de “War Gaïndé” jugés après une altercation au garage

Deux chauffeurs de la compagnie “War Gaïndé” ont eu une vive altercation dans leur garage alors qu’ils s’occupaient d’un client. Le différend a rapidement dégénéré, mais leurs collègues sont intervenus pour les séparer avant que la situation ne prenne davantage d’ampleur.

À la suite de l’incident, chacun des deux chauffeurs a décidé de porter plainte contre l’autre pour coups et actes répréhensibles. Les deux protagonistes ont ensuite été inculpés pour faits réciproques et présentés devant le tribunal d’instance de Thiès.

Lors de l’audience, ils ont tous les deux reconnu leur responsabilité et exprimé des regrets, tout en demandant la clémence de la juridiction. Le représentant du parquet, considérant que les faits étaient établis, a pour sa part demandé l’application stricte de la loi.

Le verdict sera rendu le 8 décembre 2025.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags