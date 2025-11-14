Situation politico-économique : Habib Vitin plaide pour une concertation nationale et met en garde contre les querelles au sommet de l’État

Invité de Baba Ndiaye sur I-Radio, le président du Mouvement «Thiès d’Abord», M. Habib Vitin, a livré une analyse sans détour de la situation politique et économique du pays. Dans un ton ferme mais mesuré, il a appelé à un sursaut collectif face aux difficultés économiques actuelles, tout en pointant du doigt les querelles politiques internes qui, selon lui, paralysent l’action gouvernementale.



Pour M. Vitin, le moment n’est plus aux démonstrations de rue mais à une véritable concertation nationale rassemblant toutes les forces vives du pays. Il estime que le Sénégal traverse une période d’incertitude économique qui exige unité, lucidité et résilience. Selon lui, « le pays a besoin d’une réponse coordonnée et stable, pas de gesticulations politiques ». Il plaide pour un dialogue inclusif qui dépasse les clivages partisans afin de bâtir une stratégie économique et sociale capable de restaurer la confiance et de relancer la croissance.



Sur le plan économique, le leader du mouvement Thiès d’Abord s’est montré particulièrement critique à l’égard de la gestion budgétaire actuelle. Il a demandé la démission du ministre des Finances et du Budget, et celle de son collègue de l’économie, estimant que ces deux hommes « peinent à convaincre le FMI face à la crise budgétaire que traverse le pays ». À ses yeux, après dix-huit mois d’exercice, le gouvernement n’a pas su apporter de solutions concrètes à la dette publique ni à la cherté de la vie. Ce constat d’échec, selon lui, met en lumière une incapacité structurelle à définir une politique économique cohérente et crédible.



Au-delà des chiffres, M. Vitin s’inquiète du climat politique qui, selon lui, freine toute dynamique de redressement. Il déplore un tiraillement constant entre le Premier ministre et le Président de la République autour de la réorganisation de la coalition au pouvoir. Pour lui, cette rivalité traduit un décalage profond entre l’agenda politique interne et les attentes réelles de la population. Pendant que le pays fait face à une conjoncture difficile, une partie de l’énergie gouvernementale serait absorbée par des luttes d’influence et des calculs de positionnement.



« La gouvernance ne devrait pas être parasitée par des débats internes », a-t-il martelé, dénonçant une rivalité d’ego plus qu’une divergence d’idées. Cette situation, selon lui, est politiquement coûteuse car elle détourne le pouvoir exécutif de ses priorités essentielles : la relance économique, la maîtrise du budget, la lutte contre la vie chère et la stabilité sociale.



En filigrane, le message de M. Vitin sonne comme un appel à la responsabilité collective. Il invite la classe politique à dépasser les querelles partisanes pour renouer avec une vision de long terme, centrée sur l’intérêt national. Dans un contexte de tensions économiques et sociales, il appelle à replacer le citoyen au cœur de l’action publique, loin des luttes d’appareil et des ambitions personnelles.



Par cette sortie, le président du Mouvement «Thiès d’Abord»s’affirme comme une voix lucide et critique du débat public, prônant une refondation du dialogue national autour des urgences économiques et sociales du pays.