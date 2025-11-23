Thiaroye : le chef de l’État appelle à transmettre aux jeunes les leçons de résistance et d’histoire





Lors de la cérémonie marquant la commémoration de Thiaroye, le président de la République a insisté sur la nécessité d’enseigner aux jeunes générations la valeur de la résistance ainsi que les mécanismes de domination qui ont conduit aux événements survenus le 1ᵉʳ décembre 1944. Il a rappelé que les enfants doivent connaître les faits, les acteurs et les récits liés à cet épisode, afin d’alimenter la conscience nationale et l’engagement panafricain.



Selon lui, cet épisode ne constitue pas seulement un moment de l’histoire, mais représente un symbole majeur pour le pays et pour l’Afrique. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à accorder une place plus importante à cette page historique dans les programmes scolaires.



Le chef de l’État a également exprimé sa volonté de préserver la mémoire de ceux qui ont été touchés en 1944, afin qu’elle reste vivante dans la conscience collective et auprès des futures générations. Il a rappelé la dignité et la détermination des tirailleurs face aux violences subies à cette époque.



Il a en outre souligné l’importance d’honorer ces soldats issus de divers territoires africains et a présenté cette démarche comme un engagement pour l’âme du Sénégal et du continent. Selon lui, il s’agit d’un combat visant à garantir que plus aucun peuple ne soit dépossédé de son histoire, de sa dignité ou de son droit à exister librement.



Pour le chef de l’État, rappeler ces événements revient à reconnaître que les pays d’origine des tirailleurs sont liés par un destin commun. Il a indiqué que cette commémoration représente un socle de solidarité panafricaine et un pilier pour construire l’avenir.



Dans cette logique, il estime que se souvenir de cet épisode revient à réaffirmer une volonté collective de bâtir une Afrique consciente de son passé et confiante dans son futur. Il a aussi mis en avant la question de la réparation et de la justice comme éléments essentiels des relations entre la France et les familles touchées par cette période.



Le président a salué le travail du comité d’organisation, des historiens, des chercheurs, des associations et des artistes qui ont œuvré pour faire avancer la recherche et rendre plus accessible une mémoire longtemps restée difficile à aborder. Grâce à leurs efforts, de nouvelles pistes ont été explorées et certains aspects jusque-là méconnus ont pu être mis en lumière.



La cérémonie s’est déroulée en présence du président gambien, de représentants de plusieurs pays africains concernés par l’histoire des tirailleurs, ainsi que de responsables sénégalais issus du gouvernement, du corps diplomatique, du Parlement et des collectivités territoriales.

