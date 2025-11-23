UCAD : les amicales prolongent la suspension des activités pédagogiques

Menu
Lundi 1 Décembre 2025


Le collectif des amicales de l’UCAD annonce la poursuite de la suspension des activités pédagogiques et renouvelle son mot d’ordre dans un communiqué daté du 30 novembre 2025.


Dans un communiqué publié le 30 novembre 2025, le collectif des amicales de l’UCAD a informé de la prolongation de la suspension des activités pédagogiques. La structure souligne que cette démarche exige une organisation rigoureuse et une consigne unique à respecter.

Le collectif rappelle que toute attitude contraire à cette orientation ne sera pas couverte et pourra entraîner des conséquences sans protection. Il précise également que l’ensemble des revendications liées aux bourses, quel que soit le cycle d’études, fait partie intégrante de la plateforme actuelle.

Dans ce contexte, les amicales estiment que l’université traverse une période où toutes les composantes doivent rester solidaires autour d’un objectif commun. Elles affirment prendre leurs responsabilités pour éviter tout acte considéré comme du sabotage.

Le communiqué indique ainsi que le mot d’ordre est maintenu et que les activités pédagogiques demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les descentes sur le terrain seront accompagnées d’une journée sans tickets.

Malgré cette position ferme, le collectif réaffirme son engagement et sa disponibilité envers l’ensemble de la communauté estudiantine.




