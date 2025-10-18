Tivaouane : le préfet Mamadou Guèye promet une lutte sans relâche contre la délinquance





Le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, a réaffirmé ce vendredi sa volonté de combattre fermement toute forme de délinquance et de désordre pouvant compromettre la sécurité et la tranquillité des populations.



Lors d’une tournée de sensibilisation auprès des commerçants et habitants installés sur les emprises publiques, le représentant de l’État a mis en garde les auteurs d’actes de vandalisme et d’agression signalés ces derniers jours dans plusieurs quartiers de la commune.



“Nous ne tolérerons aucune attaque contre des citoyens honnêtes, ni contre les institutions”, a averti le préfet.



Il a précisé qu’une enquête est en cours pour identifier les auteurs des récents saccages ayant visé la mairie de Tivaouane.



Le préfet a également appelé les parents au dialogue avec leurs enfants, avertissant que les forces de sécurité ne tiendront plus compte d’aucune intervention après l’arrestation des fauteurs de troubles.



Les autorités administratives et municipales ont, de leur côté, réitéré leur engagement à assurer un suivi rigoureux des opérations de sécurisation, dans un esprit de concertation et de responsabilité partagée.



Récemment, la mairie de Tivaouane a été vandalisée par des individus non identifiés, dans un contexte marqué par une multiplication des agressions nocturnes dans plusieurs quartiers.



D’après des sources policières, des jeunes âgés de moins de 25 ans, résidant notamment à Keur Mass, Keur Ndiobo et Kouly, seraient impliqués dans ces attaques, souvent à moto et armés de machettes. Le quartier de Keur Ndiobo concentre à lui seul la majorité des plaintes enregistrées.



Face à cette recrudescence de la violence, le commissariat urbain de Tivaouane a renforcé la sécurité et les patrouilles nocturnes dans les zones les plus sensibles.



Par cette sortie, le préfet Mamadou Guèye a tenu à rappeler la détermination de l’État à faire respecter l’ordre public et à traduire en justice toute personne cherchant à semer le désordre dans la cité religieuse.



