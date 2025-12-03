Opération de sécurisation mixte à Thiès : plus de 400 agents mobilisés dans la nuit du 3 au 4 décembre





Une vaste opération de sécurisation réunissant la Police et la Gendarmerie a été menée dans tout le département de Thiès dans la nuit du 3 au 4 décembre 2025, de 21 heures à 6 heures du matin.



Du côté de la Police, 185 agents ont été mobilisés : 105 du C.C.TH, 73 du GMI, ainsi que 7 membres de l’unité canine de la BIP accompagnés de deux chiens. L’opération a également engagé 15 véhicules, dont quatre de type boxer (trois appartenant au GMI et un au CCTH). La Gendarmerie a déployé pour sa part 223 éléments, appuyés par 15 pick-up et six double cabines.



Les équipes ont couvert de nombreuses zones sensibles, notamment Diassap, EDK, Tableau Commune, Angle Mor Diakher, Rond-Point Stade Lat Dior, Rond-Point Parcelles Assainies, ENSA, Route de Tassette, Intersection Mont Roland, Rond-point Diakhao, Marché Central, Angle Serigne Fallou, Rond-Point Bayakh et Croisement Km 50. Plusieurs points de contrôle ont été installés et quatre patrouilles armées ont été mises en place. Les éléments de la Brigade de recherches ont, quant à eux, effectué des visites dans différents établissements et secteurs considérés comme nécessitant une présence renforcée.



Les résultats font état de 70 personnes interpellées, dont 65 pour vérification d’identité, trois dans le cadre de mesures administratives, une pour détention de chanvre indien et une autre trouvée avec une pompe à gaz et un produit cellulosique. Au total, 42 voitures et 50 motos ont été immobilisées, 158 pièces ont été saisies, ainsi que 500 grammes de chanvre indien.



L’ensemble de l’opération s’est déroulé sans incident.

