Thiès valide son budget 2026 et officialise sa candidature pour les grandes célébrations nationales





Réuni en session ordinaire, le Conseil municipal de Thiès a approuvé à l’unanimité le budget 2026 de la Ville, arrêté à 8 milliards de francs CFA. Cette séance a également permis l’adoption de plusieurs résolutions jugées structurantes pour l’année à venir.



Parmi les décisions phares figure le soutien officiel de la municipalité à la candidature de Thiès pour accueillir la célébration nationale du 4 avril 2026. Les conseillers ont rappelé que la Ville avait déjà assuré l’organisation de cette commémoration en 1979, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor.



Le maire Babacar Diop a mis en avant les capacités actuelles de la cité, évoquant une avenue majeure adaptée à un tel événement ainsi que des moyens logistiques et sécuritaires jugés suffisants. Il a également détaillé les travaux en cours pour renforcer les infrastructures à l’horizon 2026 : amélioration de l’éclairage public, installation de feux tricolores, pavage de l’avenue Caen, entretien des routes, création d’une bibliothèque municipale et programmes destinés aux femmes, axés sur la formation et le financement.



Ces projets s’inscrivent selon lui dans une stratégie de modernisation alignée sur l’orientation donnée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui encourage la décentralisation des cérémonies nationales afin de mieux valoriser les régions.



Le Conseil a enfin souligné un autre enjeu majeur : la candidature de Thiès pour recevoir le Festival international de Jazz, sur invitation de l’UNESCO. Un événement inédit en Afrique subsaharienne depuis sa création, soutenu notamment par Youssou Ndour, et qui représenterait une première pour le Sénégal.



