Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Tiguéré isolé par la crue du fleuve : la pirogue, unique lien avec Matam


Rédigé le Samedi 18 Octobre 2025 à 08:45 | Lu 32 fois Rédigé par


À Tiguéré, village de la commune de Nabadji Civol, les habitants dépendent toujours d’une unique pirogue motorisée pour rejoindre Matam, en raison de la montée du fleuve. Une situation difficile qui relance la demande d’un pont.


Tiguéré isolé par la crue du fleuve : la pirogue, unique lien avec Matam

 

À Tiguéré, dans la commune de Nabadji Civol (région de Matam), la pirogue motorisée demeure le seul moyen de transport reliant le village au reste de la région, en raison de la crue persistante du fleuve.

Selon Abdoul Aziz Bâ, enseignant et habitant de la localité, bien que le niveau de l’eau commence à baisser, les déplacements vers Matam — située à environ quatre kilomètres — se font exclusivement par pirogue. « Une fois à quai, les passagers poursuivent leur trajet à moto ou à pied », explique-t-il.

Une seule embarcation assure la traversée quotidienne, transportant un maximum de douze personnes. Cette situation entraîne de longues heures d’attente pour les voyageurs, contraints de payer 250 francs CFA par passage. « Le matin, le lieu d’embarquement est bondé. Le piroguier doit multiplier les allers-retours. C’est notre unique moyen de sortie du village », déplore M. Bâ.

Arrivés à Matam, les usagers prennent souvent une moto-taxi à 1 000 francs CFA pour rejoindre le centre-ville. D’autres préfèrent marcher sur deux à trois kilomètres pour économiser.

Face à ces difficultés, les habitants réclament la construction d’un pont entre Tiguéré et Matam. « Nous avons déjà formulé cette demande, mais aucune suite n’a été donnée. Sans pont, notre calvaire continuera », regrette Abdoul Aziz Bâ.



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags