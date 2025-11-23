Lutte sénégalaise : nouvelle victoire pour Prince lors du gala d’ouverture





Lors du gala marquant l’ouverture de la saison de lutte avec frappe, organisé dimanche à l’arène nationale, Prince de l’écurie Pikine Guinaw Rails s’est imposé face au lutteur Mor Kang Kang de l’écurie Baol. Le combat, présenté comme l’un des grands rendez-vous des espoirs, a tourné en faveur du pensionnaire de Pikine.



Grâce à sa puissance et à ses qualités physiques, Prince a rapidement pris l’avantage, empêchant son adversaire de mettre en place sa stratégie. Le duel s’est conclu par la chute de Mor Kang Kang, offrant ainsi un nouveau succès au jeune lutteur de Pikine.



Avec cette victoire, Prince signe sa huitième réussite consécutive, poursuivant une trajectoire ascendante dans l’arène. Celui que ses supporters voient comme la relève d’une grande figure de la discipline continue ainsi d’affirmer son potentiel. Depuis le début de sa carrière, il n’a connu qu’un seul revers.



En face, Mor Kang Kang enregistre sa deuxième défaite, malgré un parcours marqué par douze succès.

