Thiaroye Azur: Un cambrioleur en série neutralisé après une traque minutieuse

Un suspect au style vestimentaire devenu sa signature

Depuis plusieurs semaines, les enquêteurs recoupaient témoignages et images issues de vidéos de surveillance. Un détail a souvent été rapporté par les victimes et les riverains : le cambrioleur, décrit comme agissant en bande organisée, portait presque systématiquement un pantalon kaki et un tee-shirt noir. Cette signature vestimentaire, devenue un élément déterminant dans les investigations, a permis de resserrer l’étau autour du suspect.



Un signalement décisif et un dispositif de surveillance serré

Lundi dernier, une information jugée fiable a été transmise aux policiers : un individu correspondant au descriptif venait d’être aperçu dans les rues de Thiaroye Azur. Le commissaire Diallo a alors ordonné le déploiement d’une équipe de la brigade de recherches.

Les éléments en civil ont localisé une cache présumée et mis en place un dispositif de surveillance discret.



Quelques heures plus tard, l’homme identifié par son tee-shirt noir et son pantalon kaki est sorti de sa planque, tentant de s’échapper par une ruelle. L’embuscade s’est refermée immédiatement : les agents ont procédé à son interpellation sans incident majeur.



Un arsenal de cambriolage découvert

Conduit à son domicile pour une perquisition, Manel Mb. a d’abord tenté de nier toute implication. Mais la fouille de sa chambre a fait tomber ses dernières défenses.

Dans un sac soigneusement dissimulé, les policiers ont découvert :



une paire de cisailles ,

un arrache-clou ,

un poignard ,

une cagoule noire ,

des lunettes neuves ,

ainsi que le fameux pantalon kaki et tee-shirt noir régulièrement mentionnés dans les rapports.

Face à ces éléments accablants, il a finalement avoué non seulement son appartenance à un gang actif dans la banlieue, mais aussi sa participation à plusieurs autres affaires de vols avec violence, notamment dans la région de Diourbel.



Déféré devant la justice

À l’issue de sa garde à vue, le suspect a été déféré au parquet du tribunal de grande instance de Pikine, où il devra répondre de lourdes accusations :



association de malfaiteurs ,

cambriolages répétés ,

vols multiples commis en réunion ,

usage d’armes blanches.

L’ensemble du matériel saisi a été placé sous scellés et servira de pièces à conviction dans la procédure judiciaire.

