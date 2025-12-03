Célébration de la Journée Internationale des Personnes Handicapées à Thiès

Le thème de cette année, « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un développement durable et inclusif », met en lumière le rôle essentiel des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale et économique.



« On ne peut pas parler de Vision Sénégal 2050 sans nous », ont affirmé les participants, soulignant leur volonté d’être pleinement parties prenantes du développement du pays. Ils demandent leur intégration dans tous les secteurs : santé, éducation, logement, ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques locales.



Ils ont également insisté sur l’application effective de la loi d’orientation sociale, accompagnée de mesures d’accompagnement et de renforcement de capacités. Enfin, ils appellent à leur représentation dans diverses commissions locales: éducation, environnement, santé, habitat afin que leurs besoins et perspectives soient pris en compte dans la prise de décision.

