Célébration de la Journée Internationale des Personnes Handicapées à Thiès


Rédigé le Jeudi 4 Décembre 2025 à 13:58 | Lu 24 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À l’occasion de la Journée Internationale des Personnes Handicapées, célébrée le 3 décembre, le centre des personnes handicapées de Thiès a organisé des activités de sensibilisation et de plaidoyer. Les participants ont rappelé l’importance des droits des personnes handicapées, tels que reconnus par les Nations Unies, et souligné la nécessité de leur pleine inclusion pour un développement véritablement durable et inclusif.


Le thème de cette année, « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un développement durable et inclusif », met en lumière le rôle essentiel des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale et économique.

« On ne peut pas parler de Vision Sénégal 2050 sans nous », ont affirmé les participants, soulignant leur volonté d’être pleinement parties prenantes du développement du pays. Ils demandent leur intégration dans tous les secteurs : santé, éducation, logement, ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques locales.

Ils ont également insisté sur l’application effective de la loi d’orientation sociale, accompagnée de mesures d’accompagnement et de renforcement de capacités. Enfin, ils appellent à leur représentation dans diverses commissions locales: éducation, environnement, santé, habitat  afin que leurs besoins et perspectives soient pris en compte dans la prise de décision.



