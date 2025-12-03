Lutte contre les médicaments contrefaits : une vaste opération démantèle un réseau à Rufisque

L’équipe mixte a ciblé plusieurs points de vente qui opéraient en plein marché, exposant les populations à des produits non contrôlés et potentiellement dangereux. Au total, trois tables et une cantine servant de point de vente clandestin ont été neutralisées.



Lors de l’opération, les policiers ont procédé à l’interpellation d’un homme identifié sous le nom de A. Thiaw, né en 1962, pris au moment où il tentait de fermer discrètement sa cantine. Les gérants des trois autres étals ont toutefois pris la fuite après avoir repéré la présence des forces de l’ordre.



La perquisition a permis de saisir une importante quantité de médicaments illicites. Les produits, emballés dans six grands sacs, ont été consignés au service compétent. La valeur totale de la saisie est estimée à 7 millions de francs CFA, selon des sources citées par Seneweb.



Les médicaments interceptés touchent plusieurs classes thérapeutiques :



antifongiques

antiasthmatiques

antalgiques

antiulcéreux

antihistaminiques

compléments alimentaires

anabolisants

autres produits prohibés dangereux pour la santé

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’identifier et de retrouver les autres membres de ce réseau actif dans la vente de médicaments contrefaits, un marché clandestin qui continue de constituer un risque majeur pour la santé publique au Sénégal.

