Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Lutte contre les médicaments contrefaits : une vaste opération démantèle un réseau à Rufisque


Rédigé le Jeudi 4 Décembre 2025 à 18:25 | Lu 19 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une importante opération de lutte contre la vente de médicaments contrefaits s’est déroulée ce jeudi 4 décembre 2025 au marché central de Rufisque. Menée conjointement par la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC) de la police nationale et les inspecteurs de l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP), l’intervention a permis de mettre à nu un réseau actif dans la distribution illégale de produits pharmaceutiques.


Lutte contre les médicaments contrefaits : une vaste opération démantèle un réseau à Rufisque

L’équipe mixte a ciblé plusieurs points de vente qui opéraient en plein marché, exposant les populations à des produits non contrôlés et potentiellement dangereux. Au total, trois tables et une cantine servant de point de vente clandestin ont été neutralisées.

Lors de l’opération, les policiers ont procédé à l’interpellation d’un homme identifié sous le nom de A. Thiaw, né en 1962, pris au moment où il tentait de fermer discrètement sa cantine. Les gérants des trois autres étals ont toutefois pris la fuite après avoir repéré la présence des forces de l’ordre.

La perquisition a permis de saisir une importante quantité de médicaments illicites. Les produits, emballés dans six grands sacs, ont été consignés au service compétent. La valeur totale de la saisie est estimée à 7 millions de francs CFA, selon des sources citées par Seneweb.

Les médicaments interceptés touchent plusieurs classes thérapeutiques :

  • antifongiques

  • antiasthmatiques

  • antalgiques

  • antiulcéreux

  • antihistaminiques

  • compléments alimentaires

  • anabolisants

  • autres produits prohibés dangereux pour la santé

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’identifier et de retrouver les autres membres de ce réseau actif dans la vente de médicaments contrefaits, un marché clandestin qui continue de constituer un risque majeur pour la santé publique au Sénégal.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags