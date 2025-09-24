Tambacounda : Le directeur de l’hôpital régional appelle à intensifier les dons de sang

Le directeur du Centre hospitalier régional de Tambacounda, Mamadou Sylla, a exhorté les habitants de la région à intensifier leurs dons de sang, soulignant que la banque de sang traverse régulièrement des périodes de pénurie critique.



Cette déclaration a été faite lors de la deuxième édition de la journée de don de sang organisée par l’Amicale du Comité régional de développement (CRD) de Tambacounda, en présence de l’adjointe au gouverneur, Diarryatou Ndiaye.



“Il y a des moments où pratiquement, on n’a pas de poches de sang, ce qui est extrêmement difficile avec les nombreux blessés d’accidents et les femmes enceintes ayant besoin de transfusion”, a expliqué M. Sylla.



Il a salué la mobilisation des agents de l’État et des forces de défense et de sécurité, précisant que près de 100 poches de sang ont été collectées, avec l’objectif d’en atteindre 150 d’ici la fin de la journée.



Diarryatou Ndiaye a, pour sa part, encouragé la population à adopter une culture du don de sang, rappelant que l’hôpital de Tambacounda reçoit également des patients venus des régions voisines de Kolda et de la sous-région.

