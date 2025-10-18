Sénégal : saisie record de 115 kg de coc@ïne par les Douanes à Kalifourou





Les Douanes sénégalaises ont réalisé une importante saisie de 115 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans un véhicule en provenance d’un pays voisin. L’opération, menée par la Brigade commerciale des Douanes de Kalifourou, a conduit à l’arrestation de deux individus.



Cette intervention, effectuée vendredi dernier dans cette zone frontalière du sud du Sénégal, s’inscrit dans le cadre du dispositif de surveillance renforcé mis en place par l’Administration des Douanes. Un mois après une précédente interception, les agents de la Subdivision des Douanes de Kolda, rattachée à la Direction régionale du Sud, ont découvert 100 plaquettes de cocaïne dissimulées dans les parois d’un véhicule Toyota Tundra.



Les analyses effectuées par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique ont confirmé la nature du produit, dont la valeur est estimée à 9,2 milliards de francs CFA. Les deux suspects, de nationalité étrangère, ont été placés en garde à vue, tandis qu’une enquête a été ouverte pour identifier le reste du réseau.



Cette nouvelle prise illustre la détermination des Douanes sénégalaises dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Les unités de surveillance terrestre, maritime et aérienne poursuivent leurs efforts pour sécuriser les frontières face à la montée du narcotrafic dans la sous-région.



La Direction générale des Douanes, par le biais de sa Division de la communication, appelle les citoyens à signaler toute activité suspecte, afin de renforcer la coopération dans la lutte contre les trafics illicites.



aps

