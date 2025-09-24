Sédhiou : réception officielle du nouveau siège régional de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale





Le directeur général de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP), Baye Niass, a présidé, vendredi, à Sédhiou, la cérémonie officielle de réception de l’antenne régionale de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale, a constaté l’APS.



Réalisé pour un montant de 200 millions de francs CFA, ce nouvel édifice marque une étape importante dans la modernisation de l’administration du travail dans la région de Sédhiou.



Selon Baye Niass, ce bureau régional a pour objectif de rapprocher l’administration des citoyens, notamment des travailleurs et des employeurs de la région sud. Il offrira un cadre institutionnel adapté à la régulation du marché du travail, à la médiation sociale et à la protection des droits professionnels.



« Ce n’est pas une simple cérémonie protocolaire. C’est une avancée majeure dans la promotion du dialogue social et la dignité des travailleurs », a déclaré le DG de l’ACBEP.



Ce projet s’inscrit dans la Vision 2050 prônée par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, qui œuvrent pour un Sénégal prospère, inclusif et solidaire, a-t-il précisé.



Lors du dernier Conseil des ministres, tenu le 2 octobre, le chef du gouvernement a rappelé la nécessité de sérénité, rapidité et durabilité dans l’exécution des projets publics.



L’ACBEP, bras technique de l’État pour la construction d’infrastructures administratives, a réaffirmé son engagement à concrétiser ces orientations à travers la qualité des travaux, le respect des délais et la transparence dans l’attribution des marchés.



Le projet, initialement confié à une première entreprise dont le contrat a été résilié pour non-respect des clauses, a été repris par Ibrahima Guèye Construction (IBG). Cette société a mené les travaux dans les délais impartis, respectant les normes techniques exigées.



« Toute entreprise incapable de respecter ses engagements verra son contrat résilié. C’est une règle désormais intangible pour l’ACBEP », a martelé Baye Niass.



Selon lui, cette antenne régionale constitue un pilier régulateur et un instrument de justice sociale, offrant un espace de confiance pour les acteurs du monde du travail. Elle contribuera à renforcer la médiation entre employeurs et employés, à encadrer les relations professionnelles et à garantir une application équitable du droit du travail.



aps

