Santé : 220 nouvelles sages-femmes rejoignent les structures publiques dans le cadre du Projet SWEDD+ Sénégal





Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé l’achèvement du recrutement de 220 sages-femmes d’État dans le cadre du Projet SWEDD+ Sénégal, une initiative lancée en août 2025 pour renforcer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Cette étape marque un progrès important dans les efforts nationaux visant à améliorer la prise en charge de la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents.



Sélectionnées et désormais affectées dans les structures sanitaires publiques, ces professionnelles contribueront à améliorer l’offre de soins, en particulier dans les zones où les besoins en personnel qualifié sont les plus élevés. Leur présence doit permettre de renforcer les services dédiés à la santé reproductive et d’appuyer les équipes en place pour répondre efficacement à la demande croissante.



Le Projet SWEDD+ Sénégal, qui combine appui sanitaire, accompagnement des adolescentes et développement des compétences, compte sur cette nouvelle cohorte pour accélérer les avancées. D’après le ministère, l’intégration de ces 220 sages-femmes permettra un suivi plus complet des femmes enceintes, un accompagnement renforcé des jeunes mères et une réduction durable des risques liés à la santé maternelle et infantile.



Les autorités sanitaires invitent également les populations à soutenir ces nouvelles recrues et à s’impliquer dans les efforts visant à améliorer les indicateurs de santé dans tout le pays.

