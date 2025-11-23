Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Matériel disparu au Palais de Justice de Dakar : trois employés interpellés lors des travaux de réhabilitation


Rédigé le Mercredi 3 Décembre 2025 à 10:13 | Lu 18 fois Rédigé par


Trois employés de sociétés intervenant dans la réhabilitation du Palais de Justice de Dakar ont été interpellés après la disparition de matériel stocké sur le chantier. Ils ont été remis au parquet pour les suites de procédure.


Matériel disparu au Palais de Justice de Dakar : trois employés interpellés lors des travaux de réhabilitation

 

Trois employés opérant pour des entreprises sous-traitantes ont été appréhendés à l’intérieur du Palais de Justice de Dakar dans le cadre d’une affaire liée à la disparition de matériel destiné aux travaux de réhabilitation du bâtiment.

Ces individus travaillaient pour deux sociétés engagées sur le chantier : l’un était responsable du magasin de stockage pour l’entreprise chargée des équipements, tandis que les deux autres intervenaient pour une société affectée au système de climatisation. D’après les informations rapportées par Libération, ils ont été interceptés le 29 novembre dans l’espace réservé au stockage du matériel.

La Brigade des affaires générales de la Dic est intervenue pour procéder à leur interpellation. Les trois employés ont ensuite été remis au parquet pour des faits portant sur une action concertée visant à soustraire du matériel appartenant au chantier.



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags