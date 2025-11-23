Mondial 2025 : les Lionnes du handball débutent le tour principal face au Danemark





L’équipe nationale féminine de handball du Sénégal entame ce mercredi le tour principal du Championnat du monde, avec comme premier adversaire le Danemark, considéré comme l’une des formations les plus solides de cette phase.



Arrivées troisièmes du groupe B après une victoire et deux revers, les Lionnes devront monter en intensité pour espérer surprendre les Danoises, qui ont remporté l’ensemble de leurs trois premières rencontres et disposent d’un effectif expérimenté.



Vice-championnes d’Afrique en titre, les Sénégalaises poursuivront leur parcours vendredi face à la Roumanie, avant de conclure ce tour principal dimanche contre le Japon.



Le 27ᵉ Championnat du monde féminin de handball se tient du 26 novembre au 14 décembre 2025 en Allemagne et aux Pays-Bas. La France, détentrice du trophée, ambitionne une nouvelle victoire après son succès en 2023.

