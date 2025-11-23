Diomaye Faye réaffirme son engagement en faveur de l’inclusion des personnes vivant avec un handicap





Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message à l’attention des personnes vivant avec un handicap. Sur sa page Facebook, il a renouvelé son engagement à soutenir leurs besoins et a appelé l’État, les collectivités territoriales, les familles ainsi que l’ensemble de la communauté nationale à œuvrer pour une inclusion socioéconomique renforcée.



Dans son message, il a salué le courage et la détermination de ces citoyens, soulignant que leur résilience constitue une source d’inspiration pour toute la Nation.



Le chef de l’État a rappelé que la construction d’un Sénégal inclusif repose sur l’accès à une éducation adaptée, des opportunités d’emploi ouvertes, le soutien aux initiatives entrepreneuriales, des dispositifs sociaux répondant aux besoins spécifiques ainsi qu’un accompagnement approprié pour les familles concernées. Il a assuré son engagement total à cet égard.



Il a également invité les autorités publiques et l’ensemble des acteurs nationaux à faire de l’inclusion des personnes vivant avec un handicap une priorité durable. Le président a conclu en réaffirmant sa volonté de contribuer à un pays plus équitable, solidaire et tourné vers l’humain, adressant ses pensées à tous en cette journée dédiée.

