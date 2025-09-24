Saint-Louis : le colonel Alioune Samassa prend le commandement de la zone militaire n°2

Le colonel Alioune Samassa, nouveau commandant de la zone militaire n°2, a appelé mercredi à plus de vigilance face à la menace terroriste, peu après son installation officielle à Saint-Louis.



« Nous sommes dans un contexte géopolitique particulier et perturbé, avec des acteurs perturbateurs. Les frontières sont à la fois des points d’application de la sécurité et de l’insécurité », a-t-il déclaré devant la presse.



Insistant sur la nécessité d’une vigilance accrue, il a rappelé que la menace terroriste exige davantage de force et d’anticipation. Dès son arrivée, il a ainsi instruit les chefs de corps placés sous son autorité de développer une véritable culture de la vigilance et de privilégier des actions préventives.



Le colonel Samassa a exhorté ses hommes à se préparer à affronter tout adversaire susceptible de menacer les intérêts vitaux du pays, sa souveraineté et la tranquillité des populations. Son ambition est de faire de la zone militaire n°2 une région « sereine, prête au combat et capable d’anticiper sur toute éventualité ».



Il a également insisté sur l’importance du travail conjoint avec les autres forces de défense et de sécurité, mais aussi avec les populations, qu’il considère comme un pilier essentiel de la résilience.



La cérémonie d’installation, présidée par le général de corps d’armée Mbaye Cissé, chef d’état-major général des armées, a été marquée par une prise d’armes et un défilé militaire. Plusieurs autorités civiles et militaires, dont le gouverneur de région Al Hassan Sall et l’adjoint au préfet du département Abdou Khadre Dieylani Bâ, ont assisté à l’événement.



✅aps

