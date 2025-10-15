Royaume-Uni : Le prince Andrew, empêtré dans des scandales, renonce à son titre royal

Le prince Andrew, empêtré dans des scandales, principalement celui de ses relations avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, a annoncé vendredi soir renoncer à son titre royal. Mais il a « nié catégoriquement » les accusations contre lui.







« Après avoir discuté avec le roi (Charles III, son frère aîné) et ma famille, nous avons conclu que les accusations continuelles à mon encontre nuisaient au travail de Sa Majesté et de la famille royale. J’ai décidé, comme je l’ai toujours fait, de donner la priorité à mon devoir envers ma famille et mon pays », évoque-t-il dans un communiqué.







Un livre explosif la semaine prochaine



« Je n’utiliserai plus mon titre ni les honneurs qui lui sont conférés », poursuit le prince. Il s’était déjà retiré de la vie publique au Royaume-Uni il y a cinq ans sous la pression du scandale. Andrew était déjà déchu de ses titres militaires depuis 2022, « démissionné » de ses œuvres caritatives et banni de l’agenda royal, rappelle Point de Vue. Il ne pouvait plus non plus faire usage du prédicat honorifique de S.A.R. (Son Altesse Royale) accolé à son nom.



La semaine prochaine, le livre « Nobody’s girl » doit paraître. Il s’agit d’une biographie posthume de Virginia Giuffre, dans laquelle elle porterait de lourdes accusations à l’encontre du prince et de Jeffrey Epstein, lorsqu’elle avait 17 ans. Elle s’est suicidée le 25 avril à l’âge de 41 ans.

