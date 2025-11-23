Menu
UCAD : le personnel administratif menace de rester à la maison face à l’insécurité


Mardi 2 Décembre 2025


L’intersyndicale du personnel administratif, technique et de service (PATS) de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) menace de paralyser l’activité du campus si la situation sécuritaire n’est pas rapidement régularisée.


Dans un communiqué publié ce mardi, les syndicalistes ont indiqué que si aucune mesure n’est prise dans les prochaines 24 heures, ils demanderont aux travailleurs de rester chez eux. En attendant, chaque employé est invité à évaluer la situation à son niveau et à rentrer en cas de nécessité.

Cette décision intervient après plusieurs incidents survenus au campus pédagogique, où certains employés auraient été victimes de violences physiques et morales, selon les représentants syndicaux.

Face à cette situation, l’intersyndicale appelle le rectorat à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de protéger le personnel et d’éviter une escalade. Les syndicalistes précisent qu’ils continuent d’observer la situation et prendront les décisions qui s’imposent si la sécurité n’est pas assurée.

Le climat au sein de l’UCAD reste donc tendu, et les autorités universitaires sont désormais confrontées à une urgence : garantir la sécurité des travailleurs pour éviter toute interruption des activités sur le campus.




