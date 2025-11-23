Soudan: les paramilitaires annoncent la prise du dernier bastion de l'armée dans le Kordofan-Ouest

Rédigé le Mardi 2 Décembre 2025 à 16:14 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Depuis la chute d'El Fasher, dans le Darfour, le front de la guerre au Soudan s'est déplacée dans la région voisine du Kordofan. Les Forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé lundi 1er décembre avoir pris le contrôle de la ville de Babanusa, dans le Kordofan occidental après deux semaines de violents combats. Si confirmée, cette prise par les paramilitaires du général Hemedti serait un coup important infligé à l'armée régulière : il s'agissait de son dernier bastion de cet État.



Les forces paramilitaires FSR ont revendiqué la prise de Babanusa, où se trouvait le quartier général d'une division de l'armée régulière. Mais Babanusa est également un point stratégique : c'est une jonction ferroviaire qui relie l’est à l’ouest du pays et où passe la ligne de chemin de fer qui descend vers le Sud, vers les champs de pétrole, à la frontière.



Avec la prise de cette ville, les paramilitaires contrôleraient quasiment tout l’État du Kordofan Occidental, établissant ainsi une zone tampon entre le Darfour, qu'ils contrôlent, et l’est du pays contrôlé par l’armée.



Les troupes du général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemedti » isolent ainsi totalement la dernière garnison de l’armée dans la région, qui se trouve à Hegli, dans le Kordofan-Sud, où sont les installations pétrolières. L'objectif étant de contrôler totalement cette zone pétrolière, et donc la production.



Depuis que les paramilitaires ont pris le contrôle total du Darfour fin octobre, les combats se sont intensifiés dans cette région voisine du Kordofan, riche en pétrole et en terres agricoles.