Un tour aérien en ULM lancé au Sénégal pour promouvoir l’aviation légère





À l’occasion de la Journée internationale de l’Aviation civile, célébrée chaque année le 7 décembre, un tour aérien en ULM est organisé au Sénégal du 30 novembre au 7 décembre, à l’initiative de l’ANACIM et du Comité ULM du Sénégal.



La cérémonie d’ouverture s’est tenue ce dimanche matin à l’Aéroport international Blaise Diagne, marquant le début de cette activité soutenue par le ministère en charge des Transports terrestres et aériens, avec la participation des acteurs civils et militaires du secteur. L’objectif principal est de renforcer la visibilité de l’aviation légère et de faire connaître les possibilités qu’elle offre.



Le programme comporte douze étapes à travers le pays. Au fil de ce parcours, au moins cent jeunes auront l’occasion d’effectuer leur premier vol, tandis que l’aéronautique sera présentée aux élèves, étudiants et communautés locales. Les organisateurs souhaitent ainsi créer un lien direct entre les équipages et les populations et encourager une découverte inclusive de l’aviation.



Selon les initiateurs, ce tour vise à rapprocher les citoyens du monde aéronautique, à mettre en lumière les richesses des différentes régions et à promouvoir l’aviation légère comme levier de développement économique, touristique et social.

