Richard-Toll : lancement d’une opération de désencombrement des voies publiques ce mercredi





Le préfet du département de Dagana, Ibrahima Ismaïl Ndiaye, a annoncé le lancement d’opérations de désencombrement à Richard-Toll à partir du mercredi 22 octobre, dès 8 heures.



Selon le communiqué transmis à l’APS, ces opérations visent à libérer les voies publiques de toute occupation illégale entravant la circulation ou portant atteinte à la salubrité.



Le préfet appelle à la collaboration de la commune, des commerçants, des charretiers, des conducteurs de motos « Jakarta », des mécaniciens et de l’ensemble des usagers concernés afin d’assurer le bon déroulement des déguerpissements.



Cette initiative, inscrite dans une démarche de modernisation urbaine et de sécurisation des espaces publics, a pour objectif d’améliorer durablement le cadre de vie des populations et de favoriser une meilleure mobilité dans les zones concernées.



Ibrahima Ismaïl Ndiaye a invité les habitants à faire preuve de civisme, de responsabilité et de collaboration pour la réussite de cette opération d’intérêt général.



aps