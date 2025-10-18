Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Réunion régionale à Dakar sur le renforcement du leadership parlementaire en santé


Rédigé le Lundi 20 Octobre 2025 à 15:16 | Lu 34 fois Rédigé par


Les présidents des commissions santé des parlements francophones d’Afrique se réunissent à Dakar pour deux jours afin de renforcer la mobilisation politique et financière contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.


Réunion régionale à Dakar sur le renforcement du leadership parlementaire en santé

 

Une réunion régionale des présidents des commissions santé des institutions parlementaires de l’Afrique francophone s’ouvre ce mardi à Dakar, selon une source officielle.

Organisée pour deux jours par l’Assemblée nationale du Sénégal en partenariat avec le Global TB Caucus, la rencontre porte sur le renforcement du leadership politique, la mobilisation des ressources nationales et l’accès équitable aux diagnostics pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et la santé pulmonaire.

L’objectif principal est de consolider le rôle des parlementaires dans la construction de systèmes de santé durables en Afrique francophone.

Participeront à cet événement les présidents des commissions santé du Bénin, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo, de la RDC, du Gabon et de la Guinée, ainsi que des représentants de la société civile, des institutions régionales et des partenaires de développement.

Les échanges permettront d’évaluer le poids actuel des principales maladies et le financement consacré à leur prise en charge, tout en identifiant les obstacles au diagnostic de proximité. Les participants discuteront aussi de l’usage des technologies innovantes et des moyens de traduire les engagements régionaux en actions politiques concrètes.

À l’issue de la rencontre, les participants entendent renforcer la coopération régionale et adopter une feuille de route commune pour accroître les investissements nationaux dans la santé et soutenir la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

aps



Actualité à Thiès

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Thiès Ville – Signature historique de convention et distinction des délégués de quartiers

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès Ville – Signature historique de convention et distinction des délégués de quartiers
Pour la première fois depuis l’indépendance, le Maire de Thiès Ville, Babacar Diop, a procédé à la signature d’une convention avec les délégués de quartiers, lors d’une cérémonie officielle tenue ce...

Actualités

Thiès : un étudiant poursuivi pour avoir agressé son père après une dispute autour de la télévision

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un étudiant poursuivi pour avoir agressé son père après une dispute autour de la télévision
À Thiès, un étudiant de 25 ans a été arrêté pour avoir insulté et tenté d’agresser son père lors d’une altercation liée au volume d’une télévision. Le verdict est attendu le 27 octobre 2025.  ...

Remise de certificats aux nouveaux enseignants : le Grand Théâtre célèbre l’excellence éducative

- 20/10/2025 - 0 Commentaire
Remise de certificats aux nouveaux enseignants : le Grand Théâtre célèbre l’excellence éducative
Près de 4 000 élèves-maîtres de la 12e promotion des CRFPE ont reçu leurs certificats lors d’une cérémonie au Grand Théâtre de Dakar, marquant leur entrée officielle dans l’enseignement sénégalais....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags