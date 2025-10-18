Réunion régionale à Dakar sur le renforcement du leadership parlementaire en santé





Une réunion régionale des présidents des commissions santé des institutions parlementaires de l’Afrique francophone s’ouvre ce mardi à Dakar, selon une source officielle.



Organisée pour deux jours par l’Assemblée nationale du Sénégal en partenariat avec le Global TB Caucus, la rencontre porte sur le renforcement du leadership politique, la mobilisation des ressources nationales et l’accès équitable aux diagnostics pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et la santé pulmonaire.



L’objectif principal est de consolider le rôle des parlementaires dans la construction de systèmes de santé durables en Afrique francophone.



Participeront à cet événement les présidents des commissions santé du Bénin, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo, de la RDC, du Gabon et de la Guinée, ainsi que des représentants de la société civile, des institutions régionales et des partenaires de développement.



Les échanges permettront d’évaluer le poids actuel des principales maladies et le financement consacré à leur prise en charge, tout en identifiant les obstacles au diagnostic de proximité. Les participants discuteront aussi de l’usage des technologies innovantes et des moyens de traduire les engagements régionaux en actions politiques concrètes.



À l’issue de la rencontre, les participants entendent renforcer la coopération régionale et adopter une feuille de route commune pour accroître les investissements nationaux dans la santé et soutenir la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.



aps

