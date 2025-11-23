Réseau criminel démantelé à Diourbel : un simple vol qui révèle un scandale explosif

Tout commence quand I. D., un charlatan né en 1962, se présente à la brigade de Diourbel. Il signale le vol de deux téléphones portables et d’une somme d’argent. Une plainte ordinaire… en apparence.



Sur instruction de l’adjudant-chef Diop, une réquisition est aussitôt déclenchée. Trois receveurs sont interpellés, puis leurs déclarations mènent les gendarmes vers F. N., 20 ans. Le jeune homme, pris dans l’étau, reconnaît le vol sans hésiter.



Mais l’histoire ne fait que commencer.



Lors de son audition, F.N lâche une bombe : il révèle l’existence d’un réseau criminel structuré, très actif dans la région de Diourbel. Il fournit aux enquêteurs des noms, des détails précis, et même des informations sensibles sur l’organisation.



Dans le viseur des enquêteurs : 18 suspects déjà arrêtés, selon des sources très fiables :



3 pour recel



15 pour leur implication présumée dans le réseau, dont plusieurs ressortissants gambiens



Les investigations montrent une bande de jeunes âgés de 17 à 25 ans, bien organisée, avec de surprenantes ramifications. Des personnalités influentes de Diourbel seraient même dans l’ombre de cette affaire explosive.



La première vague de mis en cause a déjà été déférée au parquet.

Mais l’enquête, elle, continue. Et tout indique que de nouveaux rebondissements viendront encore secouer Diourbel…

