Drogue dans une école de Yeumbeul-Sud : le vigile pris en flagrant délit

Tout a commencé lorsqu’un renseignement a signalé la consommation de drogue sur le site scolaire la nuit. Lors d’une descente surprise, les policiers ont surpris le vigile, M. S., dans une salle de classe, avec un sachet de kush en vrac et deux joints prêts à être fumés.



Le vigile a ensuite collaboré avec la police pour piéger son fournisseur. Lors d’un rendez-vous pour une nouvelle livraison, A. J. K., le Sierra-Léonais, a été interpellé avec 14 sachets de kush. Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour détention et trafic de stupéfiants.



L’enquête se poursuit pour évaluer l’ampleur de ce réseau au sein de l’école. Cette affaire met en lumière la sécurité dans les établissements scolaires et le rôle paradoxal du vigile, censé protéger l’école mais impliqué dans le trafic.

