Remise du « Livre-Blanc » au président Bassirou Diomaye Faye : un acte de vérité et de mémoire





La cérémonie officielle de remise du « Livre-Blanc » au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est tenue ce jeudi au palais de la République. Le chef de l’État a reçu le document en présence du comité de commémoration du « Massacre de Thiaroye », du Premier ministre et de l’ensemble des membres du gouvernement. Cet événement est perçu comme un véritable acte de vérité.



Dans son allocution, le président Bassirou Diomaye Faye a salué la portée symbolique de cette remise, la qualifiant de « moment d’histoire et de conscience ». Selon lui, elle reflète la volonté de l’État de faire la lumière sur son passé et d’affirmer, à travers la connaissance, son droit à la justice et à la dignité humaine. « Nous ne recevons pas aujourd’hui un simple document, mais le fruit d’une démarche rigoureuse, nourrie par la recherche, la conviction et le devoir », a-t-il déclaré.



Le chef de l’État a également rendu hommage au Premier ministre Ousmane Sonko pour son engagement dans la conduite de ce projet mémoriel au service de l’idéal panafricain. Il a adressé ses remerciements au comité de commémoration du Massacre de Thiaroye, dirigé par le professeur Mamadou Diouf, saluant sa rigueur et son dévouement dans la quête de vérité historique.



Le président a souligné que ce « Livre-Blanc » marque une étape essentielle dans la réhabilitation de la vérité historique. « Ce n’est pas un simple rapport, mais un récit par nous et pour nous-mêmes. C’est un refus : celui de ne pas accepter que notre histoire nous soit enseignée par d’autres sources que les nôtres », a conclu Bassirou Diomaye Faye.



dakaractu