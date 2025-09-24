Reflux des eaux à Ballou : 109 familles sinistrées regagnent leurs domiciles

Cent neuf familles de Ballou, sur les 201 ménages relogés temporairement dans des établissements scolaires, ont rejoint leurs domiciles après le retrait des eaux du fleuve Sénégal et de la Falémé, a annoncé le préfet de Bakel, Daouda Sène.

« La préoccupation majeure, c’est de faire en sorte que les écoles soient libérées. Actuellement, 109 familles sinistrées ont rejoint leurs domiciles. Les tentes reçues du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) sont acheminées et en cours d’installation. Cela permettra aux écoliers de reprendre les cours », a-t-il déclaré.



Lors de la deuxième réunion du comité départemental de gestion des inondations et autres calamités naturelles, M. Sène a aussi annoncé une régression significative des eaux :



« Aujourd’hui, on est très en dessous de la cote d’alerte. Partout, les eaux ont reculé. Ce qui reste, c’est la gestion de l’après-inondations. »



Des mesures d’accompagnement sont en cours, avec la distribution de moustiquaires (196 par village), de matelas et de désinfectants dans les localités de Ballou, Aroundou, Golmy, Yaféra Khoughany et Diawara.



En plus des premiers secours du ministère de l’Hydraulique et du PUMA, la Gendarmerie nationale a offert 500 matelas, 200 moustiquaires et 2 tentes aux sinistrés.



Au total, sept localités ont été touchées par la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé, causant plus de 200 maisons inondées et 946 hectares de terres agricoles engloutis, à la suite des lâchers d’eau du barrage de Manantali.

