Ranérou : deux mini-centrales solaires inaugurées à Vélingara Ferlo

Birame Soulèye Diop a inauguré mardi deux mini-centrales solaires dans la commune de Vélingara Ferlo, située dans le département de Ranérou, au nord du Sénégal.

Les infrastructures ont été installées dans les villages de Dayane Sélé et Dayane Kodiolé dans le cadre du Programme d’appui au développement des énergies renouvelables pour l’accès universel. Elles doivent permettre d’alimenter plus de 90 ménages de ces localités.

Le projet bénéficie d’un financement de 60,3 milliards de francs CFA assuré par Union européenne, l’ambassade d’Allemagne et Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Lors de la cérémonie, le ministre a indiqué que cette initiative s’inscrit dans la volonté des autorités d’élargir l’accès universel à l’électricité. Il a également souligné que ces installations favorisent le développement d’activités économiques dans les zones concernées.

Selon lui, plusieurs habitants ont déjà commencé à lancer des activités génératrices de revenus avant même l’inauguration officielle. Il a notamment évoqué l’utilisation d’une machine à moudre, les activités d’un vulcanisateur ainsi que la vente de produits comme la glace.

La cérémonie s’est déroulée en présence de représentants diplomatiques européens et allemands, du gouverneur de Matam, Saïd Dia, ainsi que des autorités locales, dont le maire de Vélingara Ferlo, Ibrahima Kâ.

Le ministre a aussi demandé à SENELEC de poursuivre les efforts afin d’étendre l’accès à l’électricité dans toutes les localités du pays, malgré les difficultés liées aux distances ou à l’état des routes.

Il a enfin précisé que ces nouvelles centrales solaires disposent de batteries au lithium pouvant fonctionner pendant dix ans, une technologie qu’il considère comme une avancée importante réalisée avec l’appui des partenaires du projet.