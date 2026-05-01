FÊTE DU TRAVAIL À THIÈS : LES OUVRIERS HAUSSENT LE TON

Selon eux, le pouvoir d’achat des ménages ne cesse de s’éroder, rendant de plus en plus difficile la gestion des dépenses quotidiennes. Entre loyers, alimentation, transport et frais scolaires, de nombreuses familles disent être prises à la gorge, sans véritable perspective d’amélioration à court terme.



Dans leurs interventions, plusieurs représentants ont insisté sur l’urgence d’une réponse concrète de l’État. Ils estiment que les discours ne suffisent plus et que des mesures structurelles doivent être prises pour soulager les travailleurs. Certains évoquent même un risque de tensions sociales si la situation venait à perdurer sans solutions adaptées.





Au-delà des revendications économiques, les travailleurs de Thiès ont également plaidé pour un meilleur respect de leurs droits, notamment en matière de sécurité de l’emploi et de couverture sanitaire. Pour eux, la protection sociale doit être renforcée afin de garantir une meilleure stabilité aux ménages les plus vulnérables.



Cette célébration du 1er mai, traditionnellement dédiée aux acquis sociaux, s’est ainsi transformée en tribune de contestation et de revendication.



À Thiès, le message est clair : les travailleurs attendent désormais des actes concrets et rapides de la part des autorités, faute de quoi la grogne sociale pourrait s’intensifier dans les semaines à venir

Réunis à travers leurs représentants syndicaux et différentes organisations professionnelles, les travailleurs ont dressé un cahier de doléances adressé aux autorités étatiques.Au cœur de leurs préoccupations figurent la revalorisation des salaires, la réduction du coût de la vie, ainsi que l’amélioration de l’accès à une protection sociale jugée insuffisante.