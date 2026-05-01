Code électoral : Bassirou Diomaye Faye demande une seconde lecture de la loi modifiée

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé à l’Assemblée nationale du Sénégal une seconde lecture de la proposition de loi portant modification des articles L.29 et L.30 du Code électoral.

Le texte, soutenu par la majorité parlementaire, avait été adopté le 28 avril 2026 avec 128 voix favorables, 11 contre et deux abstentions.

Selon la Présidence de la République, deux versions différentes de la loi votée ont été transmises au chef de l’État. Cette situation a conduit au renvoi du dossier devant les députés, conformément aux règles prévues par la Constitution dans le cadre de la procédure législative.

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a expliqué que la première version contenait une erreur matérielle liée aux amendements apportés durant les débats parlementaires. Il a ajouté qu’une version corrigée avait ensuite été envoyée en coordination avec les services de la Présidence.

Cette nouvelle étape intervient dans un climat politique marqué par des tensions autour de la réforme électorale. Après l’adoption du texte, le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal ainsi que des députés non-alignés avaient exprimé leur opposition.

Dans un communiqué, ces derniers avaient dénoncé une réforme qu’ils jugent non consensuelle et une procédure parlementaire considérée comme trop rapide. Malgré leurs critiques, les députés du groupe Takku Wallu Sénégal avaient décidé de ne pas saisir le Conseil constitutionnel, affirmant vouloir laisser le président de la République assumer ses responsabilités institutionnelles.

Le texte doit désormais être réexaminé par les députés dans le cadre de cette seconde lecture.