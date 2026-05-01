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Fête du Travail : les cheminots entre satisfaction et vigilance sur les acquis sociaux


Rédigé le Samedi 2 Mai 2026 à 22:51 | Lu 56 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À l’occasion de la célébration du 1er mai 2026, les travailleurs des Chemins de fer du Sénégal affichent un visage plus apaisé que l’année précédente. Entre avancées sociales concrètes et revendications persistantes, les cheminots dressent un bilan nuancé, mêlant satisfaction et vigilance.


Fête du Travail : les cheminots entre satisfaction et vigilance sur les acquis sociaux

Le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du rail, Babacar Gaye, a salué les progrès réalisés depuis l’année précédente.
 

Parmi les acquis : l’introduction d’une prime de fidélité, la revalorisation de certaines indemnités et la promotion de plusieurs agents restés longtemps sans évolution.
 

Ces mesures ont contribué à apaiser le climat social au sein de l’entreprise.
 

Cependant, des préoccupations subsistent, notamment concernant le paiement de dettes dues à certains retraités.
 

Les cheminots appellent les autorités à accélérer le règlement de ce dossier afin de consolider les avancées.
 

Ce dossier illustre les enjeux du dialogue social dans un secteur stratégique pour l’économie nationale.



Lat Soukabé Fall

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