Fête du Travail : les cheminots entre satisfaction et vigilance sur les acquis sociaux

Le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs du rail, Babacar Gaye, a salué les progrès réalisés depuis l’année précédente.





Parmi les acquis : l’introduction d’une prime de fidélité, la revalorisation de certaines indemnités et la promotion de plusieurs agents restés longtemps sans évolution.





Ces mesures ont contribué à apaiser le climat social au sein de l’entreprise.





Cependant, des préoccupations subsistent, notamment concernant le paiement de dettes dues à certains retraités.





Les cheminots appellent les autorités à accélérer le règlement de ce dossier afin de consolider les avancées.





Ce dossier illustre les enjeux du dialogue social dans un secteur stratégique pour l’économie nationale.

