L’ANACIM alerte sur une forte houle et des vents violents sur les côtes sénégalaises

Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie a annoncé une détérioration des conditions maritimes sur les côtes sénégalaises avec l’arrivée d’une forte houle accompagnée de vents soutenus.

Selon les prévisions publiées par l’agence, une houle venant du Nord-Ouest, pouvant dépasser 2,5 mètres, touchera la Grande Côte à partir du mardi 12 mai 2026 à 03 heures. Le phénomène atteindra ensuite Dakar dans la nuit du mercredi 13 mai à 01 heure et devrait persister jusqu’au samedi 16 mai à la même heure.

L’ANACIM prévoit également des vents forts de secteur Nord sur la Grande Côte entre le lundi 11 mai à 23 heures et le mercredi 13 mai à 07 heures. Les rafales pourraient atteindre une vitesse de 40 km/h.

Les services météorologiques avertissent que ces conditions risquent de rendre la mer particulièrement agitée, compliquant ainsi les déplacements maritimes et les activités de pêche. Les petites embarcations figurent parmi les plus exposées aux dangers liés à cette situation.

Face à ces prévisions, les autorités invitent les pêcheurs, les populations vivant dans les zones côtières ainsi que les usagers de la mer à faire preuve de prudence et à respecter les recommandations de sécurité maritime.